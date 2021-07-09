В Одесі сталася пожежа у будинку (фото)

Через займання постраждав 30-річний чоловік, якого бригадою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні

Пожежники оперативно відреагували на ситуацію та ліквідували пожежу в житловому будинку в провулку Чайковського

У центрі Одеси загорівся будинок, рятувальникам довелося евакуювати десять людей. Про це інформує Depo.Одеса.

Пожежники оперативно відреагували на ситуацію та ліквідували пожежу в житловому будинку в провулку Чайковського.

Відомо, що в умовах щільного руху транспорту в центральній частині міста, рятувальники, за підвищеним номером виклику, оперативно прибули до місця виклику і розпочали гасіння пожежі в квартирі на третьому поверсі триповерхового житлового будинку.

Через займання постраждав 30-річний чоловік, якого бригадою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні. Полум'я охопило 40 квадратних метрів, але рятувальники ліквідували пожежу менш ніж за півгодини. Причина пожежі встановлюється.

Додамо, що в четвер, 8 липня, сталась пожежа у 16-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 104 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:41.

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