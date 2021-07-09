Росія палає. Масштабні лісові пожежі другу добу вирують на Уралі (фото,відео)

У Челябінській області горять ліси, вогонь перекидається на житлові будинки

У Челябінській області у Росії спалахнула лісова пожежа. Вогонь перекинувся на житлові будинки: в одному з населених пунктів згоріли 60 будівель.

Пожежі із лісу роздмухав вітер, і вони досягли чотирьох населених пунктів на півдні Челябінської області. Там уже оголосили режим надзвичайної ситуації.

Задимлене селище Париж / Фото з телеграму kartalinka

Вогонь спалахнув вночі 8 липня і не згасав до ранку. Увечері наступного дня загальна площа пожеж у трьох районах Челябінської області складає близько 5 тисяч гектарів. Епіцентр у селищі Джабик, звідти вже евакуювали 60 осіб у школу сусіднього селища.

Вогонь перекинувся на село Запасне Карталинського району. Там пошкоджено шість житлових будинків.

Повідомляється, що троє людей отримали опіки середньої тяжкості, їх забрали до лікарні.

На місці стихії працюють понад 300 рятувальників і 70 одиниць техніки. До ліквідації пожежі залучено авіацію — зокрема, літак ІЛ-74 МНС Росії.

Очевидці у соцмережах діляться моторошними кадрами: селища охоплені вогнем, а будинки – зруйновані. Посеред згарища їздить автобус.

У зв'язку з небезпекою рятувальники обмежили проїзд у семи населених пунктів. Із чотирьох селищ проводять екстрену евакуацію. Автомобілістів попросили утриматися від поїздок Карталинським районом.