На Водохреще в Україні буде сніжно і вітряно

По всій Україні очікується сніг

Найближчої доби, 19 січня, в Україні очікується погода з опадами, її визначатиме поле зниженого тиску і атмосферні фронти, повідомляє Укргідрометцентр. По всій Україні очікується сніг, мокрий сніг, вночі в Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській областях та на Закарпатті місцями сильний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер



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По всій Україні очікується сніг

Найближчої доби, 19 січня, в Україні очікується погода з опадами, її визначатиме поле зниженого тиску і атмосферні фронти, повідомляє Укргідрометцентр.

По всій Україні очікується сніг, мокрий сніг, вночі в Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській областях та на Закарпатті місцями сильний сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, у західній частині південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях, місцями в південних і східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8 ° морозу, у південних областях 0-5 ° морозу; вдень від 3 ° морозу до 3 ° тепла, у Криму 1-6 ° тепла; у Карпатах вночі 5-10 °, вдень 0-5 ° морозу.

У Києві в п'ятницю також очікується снігопад. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м / с Температура вночі 4-6 ° морозу, вдень 0-2 ° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 19 січня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 9,8 градусів тепла в 2007 році, а найнижча вночі - на позначці 23,0 градусів морозу в 1942 році.

У суботу, 20 січня, в південних, вдень і в східних, більшості центральних областей України очікується сніг, мокрий сніг, вдень із дощем, місцями ожеледь. На решті території - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 3-8 ° морозу, вдень від 3 ° морозу до 2 ° тепла; на півдні вночі 0-5 ° морозу, вдень 0-5 ° тепла. У Карпатах протягом доби 3-9 ° морозу.

У Києві - без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5 ° морозу, вдень близько 0 °.