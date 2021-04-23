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    На Волині прикордонники спіймали косулю і знущалися з неї. Тепер їм загрожує в'язниця

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    Прикордонникам загрожує до&nbsp;восьми років позбавлення волі - На Волині прикордонники спіймали косулю і знущалися з неї. Тепер їм загрожує в'язниця
    Прикордонникам загрожує до восьми років позбавлення волі
    Скріншот

    Прикордонники зняли відео, як знущаються з дикої тварини

    Двоє прикордонників на Волині спіймали косулю та знущалися над нею. У Державній прикордонній службі підтвердили цю інформацію і почали розслідування.

    Відео зі знущаннями опублікували у Facebook-групі Kovel Animals.

    На відео прикордонники утримують тварину ногами, а також штрикають їй в обличчя зброєю.

    Відео можна подивитися за посиланням. Обережно, 18+.

    На кадрах один з прикордонників наступив тварині на тулуб, іншій – на шию. «Герой» притискав до голови тварини зброю, і кричав: «Лежати, на*уй, лежати, стріляти будемо!». Вдавллена в землю тварина відчайдушно кричить, пручатися вона не в змозі.

    «Отакі серйозні у нас прикордонники», – каже інший військовий за кадром.

    У коментарі до публікації у фейсбуці прийшла представниця Луцького прикордонного загону Маргарита Вершиніна і повідомила, що учасників відео вже встановили.

    «Завдяки оприлюдненню цієї ганебної ситуації швидко вдалося встановити осіб, які фігурують на відео. Це двоє військовослужбовців строкової служби одного з підрозділів Луцького прикордонного загону», – пояснила вона.

    У ДПСУ повідомили, що одразу після публікації відео призначили службове розслідування, в ході якого встановили особи прикордонників на відео.

    «Ними виявилися двоє 20-річних військовослужбовців, які були призвані на строкову службу минулого року. З їхніх слів, події на відео відбулися восени 2020 року, під час несення служби у прикордонному наряді», – йдеться в заяві.

    Про жорстоке поводження з тваринами повідомлено до військової прокуратури та Державного бюро розслідувань. Прикордонникам загрожує як кримінальна, так і адміністративна відповідальність.

    Окрім того, щодо них виписано адмінпротоколи за порушення правил несення прикордонної служби.

    «На даний час ці військовослужбовці відсторонені від служби та не залучаються до охорони державного кордону. Нам дуже прикро від того, що у лавах прикордонників можуть траплятися люди, які здатні на таку жорстокість», — додали у ДПСУ.

    Теги: прикордонники Держприкордонслужба зброя Волинська область тварини розслідування
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