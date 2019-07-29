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    На захід та північ країни насувається шторм

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    На захід та північ країни насувається шторм

    У найближчу добу очікуються грози і шквали

    У другій половині дня 29 липня та протягом доби 30 липня у західних та більшості північних областей очікуються грози, град та шквали.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «За прогнозами Укргідрометцентру, в другій половині дня 29 липня у західних та більшості північних областей, протягом доби 30 липня в Україні грози, град та шквали; 29 липня на Закарпатті місцями значні дощі (І рівень небезпечності)», - йдеться у повідомленні.

    По Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 липня, протягом доби 30 липня грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності).
    Раніше повідомлялося, що сьогодні температура повітря в Україні підвищиться до +34.
    Нагадаємо, до 31 липня в столиці очікується висока пожежна небезпека.
    До слова, скандинавські країни, відомі холодною погодою, переживають рекордно теплі дні разом із рештою континенту. 
    пожежна небезпека шторм небезпека
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