На захід та північ країни насувається шторм
У найближчу добу очікуються грози і шквали
У другій половині дня 29 липня та протягом доби 30 липня у західних та більшості північних областей очікуються грози, град та шквали.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
«За прогнозами Укргідрометцентру, в другій половині дня 29 липня у західних та більшості північних областей, протягом доби 30 липня в Україні грози, град та шквали; 29 липня на Закарпатті місцями значні дощі (І рівень небезпечності)», - йдеться у повідомленні.