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    На захід України прийдуть грози та шквали

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    На захід України прийдуть грози та шквали

    За прогнозом синоптиків, 27 квітня температура вдень становитиме 20-25°

    У суботу, 27 квітня, у західних областях України очікуються грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на інформацію УкрГідрометцентру.

    Також зазначається, що у зв'язку з потеплінням та очікуваними дощами, 27-29 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

    Крі того, 27-28 квітня у північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України висока (4 класу) пожежна небезпека.

    «У Києві 27-28 квітня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. У Київській області 27-28 квітня по області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - повідомили в ДСНС.

    Раніше повідомлялося, що Великодні свята принесуть в Україну тепло та дощі.

    За прогнозом синоптиків, 27 квітня температура вдень становитиме 20-25°.

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