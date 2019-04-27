На захід України прийдуть грози та шквали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За прогнозом синоптиків, 27 квітня температура вдень становитиме 20-25°

У суботу, 27 квітня, у західних областях України очікуються грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на інформацію УкрГідрометцентру.

Також зазначається, що у зв'язку з потеплінням та очікуваними дощами, 27-29 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Крі того, 27-28 квітня у північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України висока (4 класу) пожежна небезпека.

«У Києві 27-28 квітня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. У Київській області 27-28 квітня по області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - повідомили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що Великодні свята принесуть в Україну тепло та дощі.

За прогнозом синоптиків, 27 квітня температура вдень становитиме 20-25°.