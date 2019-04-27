Частину України сьогодні накриють дощі, температура до +27



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Синоптики розповіли, де напередодні Великодня чекати дощів з грозами

У столиці сьогодні вдень невеликий короткочасний дощ, температура 22-24°

Сьогодні в Україні короткочасні дощі та грози пройдуть лише у Києві, західних та північних областях, температура вдень 20-25°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У західній частині короткочасні дощі, грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с; температура вночі 8-13°, вдень 22-27°. На решті території без опадів, лише вночі у східних, вдень у більшості північних областей невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; температура вночі 6-11°, вдень 20-25°, на узбережжі морів місцями 14-19°. Вітер переважно південний, 5-10 м/с», - зазначають синоптики.

У столиці сьогодні вдень невеликий короткочасний дощ, температура 22-24°. На Київщині у суботу вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вдень 20-25°, вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Раніше повідомлялося, що Великодні свята принесуть в Україну тепло та дощі.