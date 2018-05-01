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    На Закарпатті байкер влетів у Skoda, злякався та втік, залишивши мотоцикл

    Інспектори виявили, що водій мотоциклу зник з місця пригоди
    Водій «залізного коня» так налякався, що швидко покинув місце аварії, яка сталась на перехресті вулиць Галицького та Коменського. Патрульні виїхали на автопригоду, яка трапилась в місті Мукачево. За попередньою інформацією, водій мотоциклу Kawasaki, виїхав на зустрічну смугу, на перехресті вулиць Д.Галицького та Я.Коменського, та
    • Сьогодні, 10:28
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    Інспектори виявили, що водій мотоциклу зник з місця пригоди

    Водій «залізного коня» так налякався, що швидко покинув місце аварії, яка сталась на перехресті вулиць Галицького та Коменського.

    Патрульні виїхали на автопригоду, яка трапилась в місті Мукачево. За попередньою інформацією, водій мотоциклу Kawasaki, виїхав на зустрічну смугу, на перехресті вулиць Д.Галицького та Я.Коменського, та здійснив ДТП з автомобілем Skoda Octavia.

    На місці події, інспектори виявили, що водій мотоциклу зник з місця пригоди. У результаті, обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження, на щастя, ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувались двоє жінок та загинув кінь.

     

    Джерело: Mukachevo.net

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