На Закарпатті чоловік вимагав у жінки $30 тисяч: погрожував показати її провокативні фото



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Шантаж тривав від лютого до червня поточного року

У Закарпатській області працівники карного розшуку разом з детективами відділу розслідування особливо тяжких злочинів затримали 40-річного чоловіка, який шантажував 25-річну мешканку області.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

Зазначається, що чоловік вимагав у дівчини 30 тисяч доларів за нерозповсюдження у соцмережах фото та відео з нею провокативного характеру. Шантаж тривав від лютого до червня поточного року.

Чоловіка затримали у межах провадження щодо вимагання.

Чоловіка затримали у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 ККУ (вимагання) у момент одержання ще 1000 доларів. Встановлено, що в березні цього року жінка уже виплатила вимагачу частину суми.

Слідство у справі триває.