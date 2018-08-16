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    На Закарпатті чоловік вимагав у жінки $30 тисяч: погрожував показати її провокативні фото

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    На Закарпатті чоловік вимагав у жінки $30 тисяч: погрожував показати її провокативні фото

    Шантаж тривав від лютого до червня поточного року

    У Закарпатській області працівники карного розшуку разом з детективами відділу розслідування особливо тяжких злочинів затримали 40-річного чоловіка, який шантажував 25-річну мешканку області.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

    Зазначається, що чоловік вимагав у дівчини 30 тисяч доларів за нерозповсюдження у соцмережах фото та відео з нею провокативного характеру. Шантаж тривав від лютого до червня поточного року.

    Чоловіка затримали у межах провадження щодо вимагання.

    Чоловіка затримали у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 ККУ (вимагання) у момент одержання ще 1000 доларів. Встановлено, що в березні цього року жінка уже виплатила вимагачу частину суми.

    Слідство у справі триває. 

    розслідування жінка чоловік
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