На Закарпатті лісник незаконно рубав і продавав ліс

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На території лісгоспу правоохоронці виявили більше 500 куб м незаконно зрубаної смереки

На Закарпатті викрили схему посадовців державного підприємства «Брустурянський лісомисливгосп», які з метою отримання неправомірної вигоди організували незаконну вирубку лісу та продаж лісопродукції.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Закарпатської області.

Як зазначалося, держпосадовці організували незаконний продаж лісопродукції та здійснювали вирубку лісу без лісорубного квитка та дозвільних документів. Під час операції силовики викрили майстра лісу Турбацького лісництва ДП «Брустурянський ЛМГ» при отриманні 63200 грн, які він вимагав та отримав за відпуск 38 м3 деревини за фіктивними документами.

Затриманому оголосили підозру за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою і поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) та затримали у порядку ст.208 КПК України.

За цей злочин підозрюваний може бути позбавлений волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Як повідомляють правоохоронці, під час проведення обшуків на території «Брустурянського ЛМГ» виявили та вилучили більше 500 м3 незаконно зрубаної смереки, без належного обліку та бірок для маркування деревини. Загальну вартість оцінили близько 750 тис. грн.