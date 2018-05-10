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    На Закарпатті невідомі викрали прикордонника та погрожували йому

    Невідомі люди схопили прикордонника, закинули його в багажник автівки та вивезли на берег річки
    У селі Богдан, Закарпатської області 9 травня група осіб погрожувала прикордоннику фізичною розправою. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Як зазначається, невідомі люди схопили співробітника прикордонного відомства, закинули його в багажник автівки та вивезли на берег річки, де під фізичним тиском попередили, щоб він «не ліз туди, куди не
    • Сьогодні, 05:21
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    Невідомі люди схопили прикордонника, закинули його в багажник автівки та вивезли на берег річки

    У селі Богдан, Закарпатської області 9 травня група осіб погрожувала прикордоннику фізичною розправою. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    Як зазначається, невідомі люди схопили співробітника прикордонного відомства, закинули його в багажник автівки та вивезли на берег річки, де під фізичним тиском попередили, щоб він «не ліз туди, куди не потрібно лізти».

    У прикордонному відомстві заявили, що причиною цього могли стати дії охоронця кордону з протидії незаконній діяльності правопорушників на державному рубежі.

    Про цей факт прикордонники поінформували співробітників Національної поліції у Закарпатській області.

    У ДПСУ також наголосили, що порушники, які вдаються до погроз на адресу прикордонників, не залишаться поза увагою і їх буде притягнуто до відповідальності.

    Раніше повідомлялося, що на Закарпатті нелегали під час втечі від прикордонників загубили у річці двох дітей.

    Угорські прикордонники повідомили українських колег, що вони затримали десятьох нелегальних мігрантів, які під час переходу кордону втратили двох дітей на українському боці.

    прикордонники Держприкордонслужба Закарпаття викрадення
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