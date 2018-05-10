На Закарпатті невідомі викрали прикордонника та погрожували йому

Невідомі люди схопили прикордонника, закинули його в багажник автівки та вивезли на берег річки

У селі Богдан, Закарпатської області 9 травня група осіб погрожувала прикордоннику фізичною розправою. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Як зазначається, невідомі люди схопили співробітника прикордонного відомства, закинули його в багажник автівки та вивезли на берег річки, де під фізичним тиском попередили, щоб він «не ліз туди, куди не



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Невідомі люди схопили прикордонника, закинули його в багажник автівки та вивезли на берег річки

У селі Богдан, Закарпатської області 9 травня група осіб погрожувала прикордоннику фізичною розправою. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Як зазначається, невідомі люди схопили співробітника прикордонного відомства, закинули його в багажник автівки та вивезли на берег річки, де під фізичним тиском попередили, щоб він «не ліз туди, куди не потрібно лізти».

У прикордонному відомстві заявили, що причиною цього могли стати дії охоронця кордону з протидії незаконній діяльності правопорушників на державному рубежі.

Про цей факт прикордонники поінформували співробітників Національної поліції у Закарпатській області.

У ДПСУ також наголосили, що порушники, які вдаються до погроз на адресу прикордонників, не залишаться поза увагою і їх буде притягнуто до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті нелегали під час втечі від прикордонників загубили у річці двох дітей.

Угорські прикордонники повідомили українських колег, що вони затримали десятьох нелегальних мігрантів, які під час переходу кордону втратили двох дітей на українському боці.