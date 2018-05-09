Афганці, незаконно перетинаючи український кордон, загубили у річці двох дітей

Угорські рятувальники спільно з українськими прикордонниками здійснюють моніторинг русла річки

Сьогодні, 9 травня, угорські прикордонники повідомили українську сторону, що вони затримали десятьох нелегальних мігрантів, які під час переходу кордону втратили двох дітей на українському боці, повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян. «Від угорських прикордонників надійшла інформація про затримання ними поблизу



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Угорські рятувальники спільно з українськими прикордонниками здійснюють моніторинг русла річки

Сьогодні, 9 травня, угорські прикордонники повідомили українську сторону, що вони затримали десятьох нелегальних мігрантів, які під час переходу кордону втратили двох дітей на українському боці, повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

«Від угорських прикордонників надійшла інформація про затримання ними поблизу кордону 10 громадян, з їхніх слів, Афганістану – сімох чоловіків та трьох жінок. Попередньо вони повідомили, що прибули з України та приплили на човні, але під час переходу з човна в річку впали дві дитини. Українські прикордонники одразу організували спільно з угорськими колегами пошукові дії», – зазначив Слободян.

Наразі вислано наряди для перевірки берегової відмілини. Угорські рятувальники спільно з українськими прикордонниками здійснюють моніторинг русла річки. Поки пошуки дітей результату не дали. Спільна пошукова операція триває.

«Державна прикордонна служба України звертається до місцевих мешканців прикордонних районів з проханням не сприяти організаторам незаконного бізнесу та не ставати співучасниками трагічних подій», – наголосив помічник голови Держприкордонслужби.