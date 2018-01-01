Вночі та вранці 27-28 січня на дорогах Закарпаття очікується ожеледиця

У зв′язку з підвищенням рівня сніголавинної небезпеки з ІІ (помірного) до ІІІ (значного) на Закарпатті оголосили штормове попередження. Про це з посиланням на дані Закарпатського обласного центру з гідрометеорології. [READ_MORE] «На високогір′ї Закарпатської області у західній частині 27 січня зберігається



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Вночі та вранці 27-28 січня на дорогах Закарпаття очікується ожеледиця

У зв′язку з підвищенням рівня сніголавинної небезпеки з ІІ (помірного) до ІІІ (значного) на Закарпатті оголосили штормове попередження. Про це з посиланням на дані Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

«На високогір′ї Закарпатської області у західній частині 27 січня зберігається помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень); у східній частині 27 січня у зв′язку з відлигою оголошується значна снiголавинна небезпека (III рiвень)», — йдеться у повідомленні Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

Окрім того, вночі та вранці 27-28 січня на дорогах більшої частини території Закарпатської області та по м. Ужгород збережеться ожеледиця, місцями очікуються тумани з видимістю 200-500 метрів.