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    На Закарпатті оголосили штормове попередження

    Вночі та вранці 27-28 січня на дорогах Закарпаття очікується ожеледиця
    У зв′язку з підвищенням рівня сніголавинної небезпеки з ІІ (помірного) до ІІІ (значного) на Закарпатті оголосили штормове попередження. Про це з посиланням на дані Закарпатського обласного центру з гідрометеорології. [READ_MORE] «На високогір′ї Закарпатської області у західній частині 27 січня зберігається
    • Сьогодні, 17:51
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    Вночі та вранці 27-28 січня на дорогах Закарпаття очікується ожеледиця

    У зв′язку з підвищенням рівня сніголавинної небезпеки з ІІ (помірного) до ІІІ (значного) на Закарпатті оголосили штормове попередження. Про це з посиланням на дані Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

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    «На високогір′ї Закарпатської області у західній частині 27 січня зберігається помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень); у східній частині 27 січня у зв′язку з відлигою оголошується значна снiголавинна небезпека (III рiвень)», — йдеться у повідомленні Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

    Окрім того, вночі та вранці 27-28 січня на дорогах більшої частини території Закарпатської області та по м. Ужгород збережеться ожеледиця, місцями очікуються тумани з видимістю 200-500 метрів.

     

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