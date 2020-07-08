Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу понад 800 нових випадків Covid-19
Кількість хворих на коронавірус перевищила 50 тисяч
Станом на ранок 8 липня в Україні зафіксовано 50414 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.
За добу виявлено 807 нових випадків коронавірусу. Для порівняння, днем раніше в Україні було виявлено 564 нових випадки хвороби.
Загалом від початку епідемії одужали 23119 осіб (за добу 926), померли - 1306 (за добу 23).
Коронавірус в Україні
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Всього49607
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Хворіють26131
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Одужали22193
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Померли1283
Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу.
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