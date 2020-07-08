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    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу понад 800 нових випадків Covid-19

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    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу понад 800 нових випадків Covid-19

    Кількість хворих на коронавірус перевищила 50 тисяч

    Станом на ранок 8 липня в Україні зафіксовано 50414 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

    За добу виявлено 807 нових випадків коронавірусу. Для порівняння, днем раніше в Україні було виявлено 564 нових випадки хвороби.

    Загалом від початку епідемії одужали 23119 осіб (за добу 926), померли - 1306 (за добу 23).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49607
    • Хворіють
      26131
    • Одужали
      22193
    • Померли
      1283

    Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу. 

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