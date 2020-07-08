Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу понад 800 нових випадків Covid-19



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Кількість хворих на коронавірус перевищила 50 тисяч

Станом на ранок 8 липня в Україні зафіксовано 50414 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу виявлено 807 нових випадків коронавірусу. Для порівняння, днем раніше в Україні було виявлено 564 нових випадки хвороби.

Загалом від початку епідемії одужали 23119 осіб (за добу 926), померли - 1306 (за добу 23).

Коронавірус в Україні

Всього 49607

Хворіють 26131

Одужали 22193

Померли 1283

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Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу.