На Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка

Поліція проводить розслідування: опитують рідних дівчинки і друзів з її найближчого оточення

Поліція проводить розслідування: опитують рідних дівчинки і друзів з її найближчого оточення

Хвиля самогубств серед дітей в Україні набуває жахливих масштабів

У селі Фанчиково, що на Закарпатті, повісилась 13-річна дівчина. Про смерть дитини повідомила пресслужба головного управління Нацполіції Закарпатської області.

«Це сталось вчора ввечері... Виявили мертвою малолітню дитину. За цим фактом у нас відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство», – повідомили в пресслужбі поліції.

За даними правоохоронців, слідчі наразі проводять розслідування обставин трагедії. Залучені також ювенальні поліцейські, які спілкуються з родиною, оточенням дитини, і встановлюють всі обставини смерті дівчинки.

«Зараз ми не можемо точно сказати, що ми пов’язуємо з цим, або не пов’язуємо. Ми розглядаємо всі версії, наразі вони перевіряються», – повідомили в поліції у відповідь на запитання про те, чи пов’язана трагедія з так званими «смертальними іграми» в інтернеті.

Зазначимо, що раніше про факт самогубства повідомив місцевий активіст Сергій Волошин.

Сьогодні подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.

Нагадаємо, останнім часом хвиля самогубств серед підлітків сколихнула столицю. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

Чергове самогубство підлітка у Києві стаалося напередодні весни: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона.

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