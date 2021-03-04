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    На Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка

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    Поліція проводить розслідування: опитують рідних дівчинки і друзів з її найближчого оточення - На Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка
    Поліція проводить розслідування: опитують рідних дівчинки і друзів з її найближчого оточення
    Фото з відкритих джерел

    Хвиля самогубств серед дітей в Україні набуває жахливих масштабів

    У селі Фанчиково, що на Закарпатті, повісилась 13-річна дівчина. Про смерть дитини повідомила пресслужба головного управління Нацполіції Закарпатської області.

    «Це сталось вчора ввечері... Виявили мертвою малолітню дитину. За цим фактом у нас відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство», – повідомили в пресслужбі поліції.

    За даними правоохоронців, слідчі наразі проводять розслідування обставин трагедії. Залучені також ювенальні поліцейські, які спілкуються з родиною, оточенням дитини, і встановлюють всі обставини смерті дівчинки.

    «Зараз ми не можемо точно сказати, що ми пов’язуємо з цим, або не пов’язуємо. Ми розглядаємо всі версії, наразі вони перевіряються», – повідомили в поліції у відповідь на запитання про те, чи пов’язана трагедія з так званими «смертальними іграми» в інтернеті.

    Зазначимо, що раніше про факт самогубства повідомив місцевий активіст Сергій Волошин.

    Сьогодні подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.

    Нагадаємо, останнім часом хвиля самогубств серед підлітків сколихнула столицю. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

    Чергове самогубство підлітка у Києві стаалося напередодні весни: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона.

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    Теги: трагедія Закарпаття діти смерть розслідування самогубство
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