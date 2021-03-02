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    На Запорізькій АЕС застрелилася військовослужбовиця

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    33-річна жінка покінчила життя самогубством&nbsp; - На Запорізькій АЕС застрелилася військовослужбовиця
    33-річна жінка покінчила життя самогубством 
    Фото з відкритих джерел

    Причини та обставини надзвичайної події на Запорізькій АЕС з'ясовують слідчі

    Сьогодні, 2 березня, в Енергодарі на території Запорізької атомної електростанції стався страшний випадок - жінка наклала на себе руки. Про це повідомляє Energodar-News.

    Відомо, що трагедія сталась пообіді. 33-річна військовослужбовиця вчинила самогубство на посту охорони ЗАЕС.

    У пресслужбі обласної Нацполіціі підтвердили інформацію. Нині на місці події працює слідчо-оперативна група. Подробиці очікуються пізніше.

    Нагадаємо, останнім часом хвиля самогубств серед підлітків сколихнула столицю. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

    Зокрема у ніч на 25 лютого на вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці неповнолітня випала з вікна восьмого поверху. З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували до медичного закладу.

    18 лютого до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

    Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. Зокрема 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.

    Наступного дня, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка внаслідок падіння з балкона 17 поверху київського будинку.

    16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини внаслідок падіння з балкона 14 поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва.

    17 лютого в цьому ж районі з 16 поверху впала 15-річна дівчина. Вчора, 1 березня, 15-річна дівчина вистрибнула з балкона багатоповерхівки на Харківському шосе, 180.

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    Теги: Запоріжжя трагедія військові АЕС самогубство жінка
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