Самогубство в Одесі: юнак вистрибнув з 15-го поверху житлового будинку

Обставини, за яких юнак стрибнув з багатоповерхівки, встановлюються

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

В Одесі правоохоронці встановлюють обставини загибелі 18-річного хлопця в результаті падіння з 15-го поверху житлового будинку.

Інцидент стався сьогодні на вулиці Академіка Заболотного (Суворовський район міста), повідомили в ГУНП в Одеській області

«Юнак на очах у місцевих жителів вистрибнув з балкона загального користування, розташованого на 15-му поверсі однієї з багатоповерхівок», – повідомили в главку.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.

Про загиблого відомо, що він уродженець Арцизького району Одеської області. Обставини, за яких юнак стрибнув з багатоповерхівки, встановлюються.

Нагадаємо, 15-річна дівчина вистрибнула з балкона багатоповерхівки на Харківському шосе, 180 у Києві.