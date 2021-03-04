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    Самогубство в Одесі: юнак вистрибнув з 15-го поверху житлового будинку

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    Обставини, за яких юнак стрибнув з багатоповерхівки, встановлюються - Самогубство в Одесі: юнак вистрибнув з 15-го поверху житлового будинку
    Обставини, за яких юнак стрибнув з багатоповерхівки, встановлюються
    фото: od.npu.gov.ua

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

    В Одесі правоохоронці встановлюють обставини загибелі 18-річного хлопця в результаті падіння з 15-го поверху житлового будинку.

    Інцидент стався сьогодні на вулиці Академіка Заболотного (Суворовський район міста), повідомили в ГУНП в Одеській області

    «Юнак на очах у місцевих жителів вистрибнув з балкона загального користування, розташованого на 15-му поверсі однієї з багатоповерхівок», – повідомили в главку.

    Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.

    Про загиблого відомо, що він уродженець Арцизького району Одеської області. Обставини, за яких юнак стрибнув з багатоповерхівки, встановлюються.

    Нагадаємо, 15-річна дівчина вистрибнула з балкона багатоповерхівки на Харківському шосе, 180 у Києві.

    Теги: Одеса самогубство
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