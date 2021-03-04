У Львові застрелився патрульний. З'явилися офіційні деталі (відео)

Жодних зауважень до того, як чоловік виконував службові обов’язки, не було

З’явилися подробиці смерті молодого поліцейського у Львові. У четвер, 4 березня, 34-річний працівник патрульної поліції вчинив самогубство через сімейні негаразди. Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

Зазначається, що чоловік загинув від вогнепального поранення в голову. Його знайшли зранку на території управління перед заступанням на службу.

«Патрульний ніс службу в наших лавах із 2017 року, жодних зауважень до виконання ним службових обов’язків не було. Висловлюємо свої найглибші співчуття родині, рідним та друзям загиблого поліцейського. Це дуже важка й болісна втрата для всіх нас», – повідомив начальник Управління патрульної поліції у Львівській області ДПП Роман Пилипенко.

Нагадаємо, про смерть патрульного поліцейського повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Першою версією було необережне поводженням зі зброєю.

У четвер, 4 березня, у Стебницькій міській лікарні помер поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 Дрогобицького районного відділу поліції старший сержант поліції Мар’ян Смольський.

«Від імені всіх поліцейських Львівщини висловлюю глибокий сум із приводу важкої втрати – передчасної смерті нашого товариша Мар’яна Смольського. Більше дев’ятнадцяти років він гідно виконував свій службовий обов’язок – служив людям, захищав закон і залишив по собі добру пам’ять. Мар’яну було 40 років, сиротою залишився одинадцятирічний син. Щирі співчуття родині та близьким правоохоронця. Вічна Йому пам’ять!», – зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.