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    У Львові застрелився патрульний. З'явилися офіційні деталі (відео)

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    Патрульний ніс службу із 2017 року - У Львові застрелився патрульний. З'явилися офіційні деталі (відео)
    Патрульний ніс службу із 2017 року
    Скріншот фото: відео VARTA1

    Жодних зауважень до того, як чоловік виконував службові обов’язки, не було

    З’явилися подробиці смерті молодого поліцейського у Львові. У четвер, 4 березня, 34-річний працівник патрульної поліції вчинив самогубство через сімейні негаразди. Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

    Зазначається, що чоловік загинув від вогнепального поранення в голову. Його знайшли зранку на території управління перед заступанням на службу.

    «Патрульний ніс службу в наших лавах із 2017 року, жодних зауважень до виконання ним службових обов’язків не було. Висловлюємо свої найглибші співчуття родині, рідним та друзям загиблого поліцейського. Це дуже важка й болісна втрата для всіх нас», – повідомив начальник Управління патрульної поліції у Львівській області ДПП Роман Пилипенко.

    Нагадаємо, про смерть патрульного поліцейського повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Першою версією було необережне поводженням зі зброєю.

    У четвер, 4 березня, у Стебницькій міській лікарні помер поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 Дрогобицького районного відділу поліції старший сержант поліції Мар’ян Смольський.

    «Від імені всіх поліцейських Львівщини висловлюю глибокий сум із приводу важкої втрати – передчасної смерті нашого товариша Мар’яна Смольського. Більше дев’ятнадцяти років він гідно виконував свій службовий обов’язок – служив людям, захищав закон і залишив по собі добру пам’ять. Мар’яну було 40 років, сиротою залишився одинадцятирічний син. Щирі співчуття родині та близьким правоохоронця. Вічна Йому пам’ять!», – зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

    Теги: Львівщина Львів вбивство смерть самогубство чоловік
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