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    Вистрибнув з 23 поверху і залишився живим: в Одесі чоловік здійснив спробу самогубства

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    Чоловік приземлився на припарковану у дворі машину - Вистрибнув з 23 поверху і залишився живим: в Одесі чоловік здійснив спробу самогубства
    Чоловік приземлився на припарковану у дворі машину
    фото:odesa.depo.ua

    Чоловіка забрала швидка допомога

    В Одесі чоловік вистрибнув з 23 поверху багатоповерхівки і залишився живим.

    Подія сталась 3 березня в Київському районі міста близько 07:40 ранку.

    Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на соцмережі.

    За словами очевидців, чоловік вистрибнув з вікна 23 поверху житлового комплексу «Альтаїр». Попри ушкодження, він залишився живий, адже приземлився на припарковану у дворі машину. Чоловіка забрала швидка допомога.

    Нагадаємо, у Дніпрі дівчина вистрибнула з балкона на 14 поверсі і зачепила випадкового перехожого, який в цей момент виходив з під'їзду. Зазначається, що дівчину врятувати не вдалося, а чоловіка госпіталізували. Він живий.

    Теги: Одеса самогубство
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