Вистрибнув з 23 поверху і залишився живим: в Одесі чоловік здійснив спробу самогубства

Чоловік приземлився на припарковану у дворі машину

Чоловіка забрала швидка допомога

В Одесі чоловік вистрибнув з 23 поверху багатоповерхівки і залишився живим.

Подія сталась 3 березня в Київському районі міста близько 07:40 ранку.

Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на соцмережі.

За словами очевидців, чоловік вистрибнув з вікна 23 поверху житлового комплексу «Альтаїр». Попри ушкодження, він залишився живий, адже приземлився на припарковану у дворі машину. Чоловіка забрала швидка допомога.

Нагадаємо, у Дніпрі дівчина вистрибнула з балкона на 14 поверсі і зачепила випадкового перехожого, який в цей момент виходив з під'їзду. Зазначається, що дівчину врятувати не вдалося, а чоловіка госпіталізували. Він живий.