В Україні пройдуть перші равликові перегони

Взяти участь у перегонах може кожен охочий, як зі своїм равликом, так і з орендованим на фермі

На Закарпатті пройдуть перші равликові перегони в Україні. Вони пройдуть найближчої неділі, 29 квітня у селі Раково, що на Перечинщині на місцевій равликові фермі. Про це повідомляє Mukachevo.net. Як розповів експерт з туризму та головний рефері змагань Федір Шандор, взяти участь у перегонах може кожен охочий, як зі своїм равликом, так і з



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Взяти участь у перегонах може кожен охочий, як зі своїм равликом, так і з орендованим на фермі

На Закарпатті пройдуть перші равликові перегони в Україні. Вони пройдуть найближчої неділі, 29 квітня у селі Раково, що на Перечинщині на місцевій равликові фермі.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Як розповів експерт з туризму та головний рефері змагань Федір Шандор, взяти участь у перегонах може кожен охочий, як зі своїм равликом, так і з «умовно» орендованим на фермі.

«Уже підготовлена траса для перегонів, це буде круглий стіл на фермі, на якому нанесено трасу та її межі. Оскільки равлики рухаються в хаотичному порядку, а не по прямій, то старт перегонів буде з центру стола у різні боки до певних меж», - розповів Федір Шандор.

Зауважимо, що за останній рік на Закарпатті активно розводять равликів, при чому на спеціалізованих фермах. Перша така равликова ферма запрацювала влітку минулого року на Хустщині.