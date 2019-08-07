У Карпатському біосферному заповіднику незаконно вирубували дерева
Профільні фахівці оцінюють масштаби екологічної шкоди
За оцінками експертів, сума збитків, завданих державі від протиправних дій працівників лісгоспу, становить понад півмільйона гривень
Співробітники Служби безпеки України викрили у Закарпатській області факти масштабної незаконної вирубки дерев у Карпатському біосферному заповіднику.
Про це 7 серпня повідомляє пресслужба СБУ.
«Правоохоронці встановили, що посадовці заповідника організували вирубку лісу понад встановлені санітарні норми. Необліковану деревину зловмисники нелегально реалізовували», - говориться у повідомленні.
За оцінками експертів, сума збитків, завданих державі від протиправних дій працівників лісгоспу, становить понад півмільйона гривень. Профільні фахівці оцінюють масштаби екологічної шкоди.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, одному з організаторів незаконної діяльності оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Заходи з викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.
Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України викрили та блокували масштабні розкрадання деревини з державних лісництв Харківської області.