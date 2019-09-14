На Закарпатті СБУ затримала на хабарі посадовця Державної фіскальної служби



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Фото: пресцентр СБУ

Чиновник вимагав 700 євро від іноземця за отримання ним статусу фізичної особи підприємця без необхідних для цього документів та за оформлення ідентифікаційного коду

Старшого ревізора-інспектора управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ Державної фіскальної служби в Закарпатській області викрила на хабарі Служба безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що держслужбовець вимагав 700 євро від іноземця за отримання ним статусу фізичної особи підприємця без необхідних для цього документів та за оформлення ідентифікаційного коду.

Правоохоронці затримали ревізора-інспектора, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у заміському ресторані під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Фото: пресцентр СБУ

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Досудове слідство встановлює інші можливі факти отримання чиновником хабарів.

Викриття зловмисника проводилося спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у м. Львові під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.