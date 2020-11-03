СБУ викрила масштабну схему незаконної легалізації іноземців в Україні

Коштувала «послуга» 3-5 тисяч євро і тривала від 2 до 4 місяців

Контррозвідники Служби безпеки України у ході багатоетапної спецоперації викрили масштабну схему незаконної легалізації в Україні громадян СНД, у тому числі РФ, жителів ОРДЛО, ПМР та деяких країн з підвищеною терористичною загрозою для подальшого переправлення в ЄС. Про це йдеться на сайті СБУ.

За даними слідства органів безпеки, до протиправних дій причетні працівники державної міграційної та інших контролюючих служб, представники органів місцевого самоврядування та їхні спільники у Чернівецькій, Вінницькій областях та у Республіці Молдова.

Оперативники спецслужби встановили, що схема «працювала» за двома напрямками.

За першим ‒ іноземці надавали зловмисників копії своїх документів. На їх основі «клієнтам» під приводом втрати паспорта у Молдові ділки виготовляли підроблені дублікати молдовських паспортів. До документів вносились фіктивні відомості про нібито народження особи в Україні. Потім дублікати організатори передавали «своїм» працівникам українських ЦНАПів, які реєстрували іноземців в одному із українських міст і виготовляли їм паспорти громадян нашої держави. Коштувала така «послуга» 3-5 тисяч євро і тривала від 2 до 4 місяців.

Другий механізм легалізації іноземців відбувався через оформлення іноземного паспорта громадянина України. Він видавався на підставі підробленого українського паспорта старого зразка, в якому переклеювали реальне фото іноземця у документі із чужими установчими даними.

Під час першого етапу спецоперації правоохоронці провели 26 обшуків у міграційній службі, митних органах Чернівецької області та Молдови. Слідчі дії також відбувались за місцем роботи і проживання встановлених спільників посадовців. Виявлено та вилучено майже 150 підроблених паспортів.

У СБУ повідомили, що 50 особам скасовано українське громадянство як незаконно набуте.

На другому етапі правоохоронці провели одночасно шість обшуків, у тому числі в підрозділах ДМС України у Вінниці, під час яких виявили додаткові матеріали, що підтверджують причетність фігурантів до протиправної діяльності. Зокрема, вилучено раніше виготовлені фіктивні документи, списки незаконно легалізованих в Україні та переправлених у країни ЄС іноземців.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, розпочатого слідчими СБ України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Викриття схеми проводилось спільно з ГУ НП України в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.