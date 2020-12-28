Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди

В Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах – до 30 метрів за секунду

Українців попередили про погіршення погодних умов майже по всій території країни, у понеділок, 28 грудня. Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

«Сьогодні, 28 грудня, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)», – повідомили надзвичайники.

У Держслужбі додали, що по Київській області 28 грудня вранці та вдень спостерігаються пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).

«Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 28 грудня Україну накриє шквальний вітер та мокрий сніг.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні в понеділок, 28 грудня, буде вітряною і морозною. Сьогодні дутиме через шторм Hermine, який панує над Великою Британією. Опади очікуються тільки на Правобережжі.