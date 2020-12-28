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    Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди

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    Погіршення погоди може ускладнити рух транспорту - Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди
    Погіршення погоди може ускладнити рух транспорту
    Фото з відкритих джерел

    В Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах – до 30 метрів за секунду

    Українців попередили про погіршення погодних умов майже по всій території країни, у понеділок, 28 грудня. Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

    «Сьогодні, 28 грудня, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)», – повідомили надзвичайники.

    У Держслужбі додали, що по Київській області 28 грудня вранці та вдень спостерігаються пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).

    «Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг», – додається у повідомленні.

    Нагадаємо, синоптики попереджали, що 28 грудня Україну накриє шквальний вітер та мокрий сніг

    Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні в понеділок, 28 грудня, буде вітряною і морозною. Сьогодні дутиме через шторм Hermine, який панує над Великою Британією. Опади очікуються тільки на Правобережжі.

    Теги: прогноз погоди дороги рятувальники снігопад шторм вітер
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