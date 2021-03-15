Суд відправив «мінера» мосту Метро Белька на примусове лікування

У медустанові Олексій Белько пробуде щонайменше пів року

Белька визнали винним, але оскільки експертиза визнала його неосудним, до нього застосовано госпіталізацію

Суд направив на примусове лікування «мінера» мосту Метро, ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька, який у 2019 році заблокував та погрожував підірвати міст.

Про це hromadske повідомила адвокатка Ольга Веретільник.

Белька визнали винним, але оскільки експертиза визнала його неосудним, до нього застосовано госпіталізацію до психіатричного закладу зі звичайним наглядом..

«Експерт зазначив, що наш клієнт потребує лікування у відповідному психіатричному закладі зі звичайним наглядом, попри те, що прокурор просив посилений. В установі Белько пробуде щонайменше пів року. Після цього ми звернемося з клопотанням про проведення нової психіатричної експертизи», – зазначив адвокат Масі Найєм.

Водночас суддя залишив без розгляду цивільний позов поліції на 69 тис. грн – на відшкодування збитку.

Також суд повернув «мінеру» все вилучене майно: два автомобілі, банківські картки та мобільний телефон.

Як відомо, 20 січня 2020 року суд змінив підозрюваному запобіжний захід з тримання під вартою на поміщення до спеціалізованого медичного закладу закритого типу.

Зазначимо, Белька були готові взяти на поруки троє людей: волонтерка та депутатка Яна Зінкевич, представник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Андрій Тарасов та командир спецпідрозділу «КОРД» Микола Путій.

Раніше стало відомо, що Белько з 2014 по 2017 роки прослужив в АТО снайпером у 8-му полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій. Йому загрожувало покарання до семи років позбавлення волі.