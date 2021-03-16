Верховний суд почав розгляд справи про санкції проти каналів Медведчука

Харківський юрист оскаржив у суді указ президента про застосування санкцій проти каналів «112 Україна», NewsOne та Zik

У Верховному суді розглядають позов із позиції порушення прав на доступ до інформації

Верховний суд України (ВСУ) почав розгляд позову харківського юриста Романа Лихачова щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти каналів «112 Україна», NewsOne та Zik.

Як повідомляє пресслужба ВСУ, суд приступив до розгляду по-суті.

У Верховному суді розглядають цей позов із позиції порушення прав на доступ до інформації.

«Суд перевіряє, чи є втрата доступу до інформаційних програм, які транслюють ці телеканали, порушення прав позивача, гарантованих ст.34 Конституції України та статтями 8, 10 Конвенції про захист прав людини та основних свобод», – наголосили в суді.

Наразі Верховний суд України оголосив перерву до 19 березня.

Нагадаємо, у лютому 2021 року за рішенням РНБО на нардепа від ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте, попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

Телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції. Водночас секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов під час брифінгу заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення.

На початку березня відеохостинг YouTube заблокував трансляцію каналу Медведчука «112 Україна».