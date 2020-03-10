На Закарпатті у іноземця з диппаспортом вилучили партію сигарет



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На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили дипломата, який перевозив приховані сигарети Фото: ДПСУ

Під час огляду прикордонники спільно з митниками виявили в автомобілі іноземця близько 1500 пачок сигарет з акцизними марками України

У Закарпатській області громадянин Гвінеї-Бісау з дипломатичним паспортом намагався провезти цигарки через український кордон в пункті пропуску Тиса.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що іноземець їхав в Угорщину на автомобілі Audi з німецькими номерами.

«Під час проведення контрольних операцій у прикордонного наряду виникли сумніви щодо законності намірів іноземця, який прямував з України в Угорщину, тому його автомобіль направили на поглиблену перевірку», - йдеться в повідомленні.

Під час огляду прикордонники спільно з митниками виявили в автомобілі іноземця близько 1500 пачок сигарет з акцизними марками України.

Їх сховали в спеціально виготовленому тайнику в задньому бампері і в сидіннях автомобіля.

Щоб дістатися до схованок, правоохоронцям довелося демонтувати декоративну обшивку та додаткові каркаси, під якими замаскували цигарки.