На Закарпатті влаштували перші в Україні перегони равликів

У перших змаганнях взяло участь восьмеро учасників

У селі Раково Перечинського району Закарпатської області в неділю, 29 квітня, влаштували перші в Україні перегони равликів. Учасникам перегонів дали людські імена, повідомило «Мукачево.net». Як розповів експерт з туризму Федір Шандор, це перші равликові перегони в історії України. «Змагання пройшли на еко-фермі Раково. Тут для



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У перших змаганнях взяло участь восьмеро учасників

У селі Раково Перечинського району Закарпатської області в неділю, 29 квітня, влаштували перші в Україні перегони равликів. Учасникам перегонів дали людські імена, повідомило «Мукачево.net».

Як розповів експерт з туризму Федір Шандор, це перші равликові перегони в історії України.

«Змагання пройшли на еко-фермі Раково. Тут для змагань було облаштовано стадіон з біговою доріжкою для равликів довжиною 35 см. У перших змаганнях взяло участь 8 учасників», – розповів експерт з туризму й озвучив результати перегонів.

Равлик Лоліта «пробігла» 35 сантиметрів за 27 хвилин, равлик Ігор – за 44 хв, а равлик Оля – за 1 год. 14 хв.

«Імена учасників та переможців увійдуть в історію», – з посмішкою прокоментував Федір Шандор.