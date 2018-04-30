На Закарпатті влаштували перші в Україні перегони равликів
- Сьогодні, 01:51
-
Розсилка
У перших змаганнях взяло участь восьмеро учасників
У селі Раково Перечинського району Закарпатської області в неділю, 29 квітня, влаштували перші в Україні перегони равликів. Учасникам перегонів дали людські імена, повідомило «Мукачево.net».
Як розповів експерт з туризму Федір Шандор, це перші равликові перегони в історії України.
«Змагання пройшли на еко-фермі Раково. Тут для змагань було облаштовано стадіон з біговою доріжкою для равликів довжиною 35 см. У перших змаганнях взяло участь 8 учасників», – розповів експерт з туризму й озвучив результати перегонів.
Равлик Лоліта «пробігла» 35 сантиметрів за 27 хвилин, равлик Ігор – за 44 хв, а равлик Оля – за 1 год. 14 хв.
«Імена учасників та переможців увійдуть в історію», – з посмішкою прокоментував Федір Шандор.