На Закарпатті з понеділка діятиме «червона» зона

Сьогодні відбулося засідання державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій

З понеділка, 8 березня, на Закарпатті діятиме червоний рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Дане рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 6 березня, передає Урядовий портал.

«Третій день поспіль у Закарпатській області є перевищення встановлених постановою Кабінету Міністрів індикаторів. Зокрема, щодо рівня госпіталізації понад 60 на 100 тисяч населення. В області маємо впродовж 3-х днів 90, 92 і 94 випадки госпіталізації на 100 тисяч населення. Також маємо великий коефіцієнт інфікування. Крім того, завантаженість ліжок з киснем понад 65%. Це все дає підстави встановити на території області червоний рівень», – зазначив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією ТЕБ та НС вирішено встановити з 8 березня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області. Відповідно до постанови №104 від 17 лютого 2021 року будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для зазначеного рівня епідемічної небезпеки.

Крім того, голові Закарпатської облдержадміністрації Анатолію Полоскову доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, а крім того, проаналізувати причини зростання захворюваності в області та у разі необхідності прийняти відповідні кадрові рішення.

Віктор Ляшко також підкреслив, що Закарпатська область – одна з небагатьох областей, які не виконали доручення Уряду та Комісії ТЕБ та НС та не забезпечила 80% перепрофільованих ліжок під Covid з централізованим постачанням кисню, або кисневими концентратами. Сьогодні у регіоні цей показник 66%. Також менші необхідних показників в Івано-Франківській області – 74%, Одеській – 70%, Рівненській – 72%, Чернівецькій – 78% та у Києві – 78%.

Нагадаємо, що 5 березня, повідомлялося, що Закарпаття з понеділка може опинитися у «червоній» зоні.