Закарпаття з понеділка може опинитися в «червоній» зоні

У суботу має відбутися засідання державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій

Закарпатську область вже завтра можуть внести до «червоної» зони карантину. Якщо це станеться, то нові обмеження наберуть чинності в області з понеділка, 8 березня. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела в Кабміні та МОЗ.

Засідання державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій може відбутися в суботу, 6 березня. На ньому планують прийняти рішення про запровадження «червоного» рівня епідемічної небезпеки у Закарпатській області.

«Комісія чекає завтрашніх показників, третій день поспіль, і тоді у них будуть підстави ввести», - зазначив співрозмовник видання в Кабінеті міністрів.

За словами його колеги з МОЗу, поки мова йде лише про Закарпаття. Рішення набуде чинності через два дні після засідання комісії.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, Закарпатська область ближче всього до потрапляння у «червону» зону. На цей час там найвищий рівень завантаженості лікарняних ліжок з кисневим забезпеченням.

Водночас директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний заявив, що область необхідно ввести у «червону» карантинну зону. На його думку, у зворотному випадку в регіоні може статися колапс медичної системи.

У разі потрапляння Закарпатської області до «червоної» зони карантину, буде заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків.

Також в регіоні буде діяти заборона на проведення масових заходів і відвідування освітніх установ.

На сьогодні у «червоній» зоні карантину перебувають Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.