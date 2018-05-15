На Закарпатті зіткнулися дві бойові машини, є госпіталізовані військові

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Бойова машина, фото ілюстративне

Подія сталася під час проведення занять з бойової підготовки на Ужгородській ділянці полігону

У Мукачевому Закарпатської області зіткнулися дві бойові машини, внаслідок чого були госпіталізовані чотири військовослужбовця.

Про це повідомляє «Закарпатський легіон» (128 гірсько-піхотна бригада) на своїй сторінці у Facebook.

Подія сталася сьогодні, близько 11:00 під час проведення занять з бойової підготовки у військовій частині А1556 (м. Мукачево) на Ужгородській ділянці полігону.

Зазначається, що зіткнення двох одиниць бойових машин сталося під час руху в колоні.

Травмованим військовослужбовцям оперативно була надана перша медична допомога силами медичного підрозділу військової частини. З травмами різного ступеня тяжкості вони доставлені до Закарпатської обласної клінічної лікарні.

Загроз життю військовослужбовців немає. Командуванням військової частини призначене службове розслідування.

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