  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Закарпатті зіткнулися дві бойові машини, є госпіталізовані військові

    • Розсилка
    Бойова машина, фото ілюстративне
    Бойова машина, фото ілюстративне

    Подія сталася під час проведення занять з бойової підготовки на Ужгородській ділянці полігону

    У Мукачевому Закарпатської області зіткнулися дві бойові машини, внаслідок чого були госпіталізовані чотири військовослужбовця.

    Про це повідомляє «Закарпатський легіон» (128 гірсько-піхотна бригада) на своїй сторінці у Facebook.

    Подія сталася сьогодні, близько 11:00 під час проведення занять з бойової підготовки у військовій частині А1556 (м. Мукачево) на Ужгородській ділянці полігону.

    Зазначається, що зіткнення двох одиниць бойових машин сталося під час руху в колоні.

    Травмованим військовослужбовцям оперативно була надана перша медична допомога силами медичного підрозділу військової частини. З травмами різного ступеня тяжкості вони доставлені до Закарпатської обласної клінічної лікарні.

    Загроз життю військовослужбовців немає. Командуванням військової частини призначене службове розслідування.

    Нагадаємо, у понеділок в ДТП під Києвом загинув чоловік, ще троє людей постраждали.

    Читайте також
    ДТП Закарпаття військові військова техніка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ