На Закарпатті зійшли два селеві потоки, підтоплено житлові будинки (фото)

Для відкачки води залучалася техніка місцевих пожежно-рятувальних підрозділів

Станом на ранок 5 січня на території Закарпатської області внаслідок підняття ґрунтових вод зафіксовано низку підтоплень. Про це інформує пресслужба ДСНС Закарпаття.

Загалом у Рахівському, Тячівському та Хустському районах підтоплено сім підвальних приміщень, шість житлових будинків та 21 дворогосподарство. Для відкачки води залучалася техніка місцевих пожежно-рятувальних підрозділів.

Крім того, вночі зійшли селеві потоки на дорогу регіонального значення Р21 в селі Нижній Бистрий Хустського району та автошлях національного значення Н09 у м. Рахів.

В обох випадках над розчисткою дорожнього полотна від земляних мас та каміння працювала техніка фірми, що обслуговує ці відрізки автошляхів. «Наразі рух транспорту відновлено. Інформація щодо наслідків погодних умов уточнюється», – резюмували у ДСНС.

Зазначимо, напередодні рятувальники попереджали українців про підйом рівня води у річках.

Нагадаємо, синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи. 5 січня в Україні прогнозуються дощі, мокрий сніг, а на півдні температура підвищиться до +13°C

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