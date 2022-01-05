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    На Закарпатті зійшли два селеві потоки, підтоплено житлові будинки (фото)

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    На території Закарпатської області внаслідок підняття ґрунтових вод зафіксовано низку підтоплень - На Закарпатті зійшли два селеві потоки, підтоплено житлові будинки (фото)
    На території Закарпатської області внаслідок підняття ґрунтових вод зафіксовано низку підтоплень
    фото: dsns

    Для відкачки води залучалася техніка місцевих пожежно-рятувальних підрозділів

    Станом на ранок 5 січня на території Закарпатської області внаслідок підняття ґрунтових вод зафіксовано низку підтоплень. Про це інформує пресслужба ДСНС Закарпаття.

    Загалом у Рахівському, Тячівському та Хустському районах підтоплено сім підвальних приміщень, шість житлових будинків та 21 дворогосподарство. Для відкачки води залучалася техніка місцевих пожежно-рятувальних підрозділів.

    Крім того, вночі зійшли селеві потоки на дорогу регіонального значення Р21 в селі Нижній Бистрий Хустського району та автошлях національного значення Н09 у м. Рахів.

    В обох випадках над розчисткою дорожнього полотна від земляних мас та каміння працювала техніка фірми, що обслуговує ці відрізки автошляхів. «Наразі рух транспорту відновлено. Інформація щодо наслідків погодних умов уточнюється», – резюмували у ДСНС.

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    На Закарпатті зійшли два селеві потоки, підтоплено житлові будинки (фото)
    На Закарпатті зійшли два селеві потоки, підтоплено житлові будинки (фото)
    На Закарпатті зійшли два селеві потоки, підтоплено житлові будинки (фото)
    На Закарпатті зійшли два селеві потоки, підтоплено житлові будинки (фото)
    На Закарпатті зійшли два селеві потоки, підтоплено житлові будинки (фото)
    На Закарпатті зійшли два селеві потоки, підтоплено житлові будинки (фото)
    На Закарпатті зійшли два селеві потоки, підтоплено житлові будинки (фото)
    На Закарпатті зійшли два селеві потоки, підтоплено житлові будинки (фото)
    фото: dsns

    Зазначимо, напередодні рятувальники попереджали українців про підйом рівня води у річках.

    Нагадаємо, синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи. 5 січня в Україні прогнозуються дощі, мокрий сніг, а на півдні температура підвищиться до +13°C

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    Теги: ДСНС Закарпаття вода річка будинок негода
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    На Закарпатті зійшли два селеві потоки, підтоплено житлові будинки (фото)