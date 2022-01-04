Тепло, як у жовтні. Київ розпочав новий рік із температурних рекордів

Погода в Києві 3 січня побила 142-річний рекорд

3 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С, що на 0,3°С вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року. Кліматична норма перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, максимальна температура у столиці 3 січня піднялась до +8,2°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1°С.

Також Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського підбила погодні підсумки грудня 2021 року. Повідомляється, що середньомісячна температура грудня у Києві склала -1,6°С, що вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 0,2°С.

Найхолоднішим днем було 24 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -13,2°С, а найтеплішим – 11 грудня, коли максимальна температура досягла +7,2°С.

У Києві на проспекті Науки у грудні випало 66 мм опадів, що склало 140% кліматичної норми.

За прогнозом синоптиків, 4 січня в Києві буде вітряна погода без опадів. Опади з досить сильним вітром очікуються ввечері та вночі. Температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від +5 до +7 тепла, а вночі опуститься до +2 градусів.

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