Чому зимою потрібно носити шапку. Судинний хірург нагадав правила поведінки на морозі

Потрібно носити шапку, тому що найчастіше обморожуються мочки та верхівки вух

Геращенко: «Люди, які ходять без шапок, наражають себе на ризик відмороження тканин вушної раковини»

Аби у мороз уникнути переохолодження шкіри на вухах, слід носити шапку. Про це застеріг у коментарі «Главкому» Роман Геращенко, судинний хірург, кандидат медичних наук.

«Потрібно носити шапку, тому що найчастіше обморожуються мочки та верхівки вух. Люди, які ходять без шапок, наражають себе на ризик відмороження тканин вушної раковини… Голову обов’язково потрібно захищати: організм розуміє, що голова мерзне, а ноги, наприклад, гарячі, тому виникає перепад температур. І тоді за рахунок перепаду тепла кров спрямовується в голову – для того, щоб зігріти її. І частково відводиться кров з нижніх та верхніх кінцівок. Тому в морози», – наголосив Геращенко.

Лікар також пояснив, як зрозуміти, чи є обмороження тканин. «Якщо є гіперемія, тобто почервоніли руки, вуха, ніс, щоки – це не відмороження, а нормальна реакція на холод. А якщо названі місця тіла біліють, це вже відмороження. Уже в теплому приміщенні будуть більш явні ознаки відмороження. Тоді вже потрібно звертатися за допомогою до лікаря», – уточнив Геращенко.

Нагадаємо, раніше Геращенко пояснив, якою має бути температура в оселі взимку, аби було комфортно.



