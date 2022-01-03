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    Жителі Саудівської Аравії зустріли снігопад піснями та танцями (відео)

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    У Саудівській Аравії на Новий рік випав сніг - Жителі Саудівської Аравії зустріли снігопад піснями та танцями (відео)
    У Саудівській Аравії на Новий рік випав сніг
    фото: Asilll121/twitter.com

    Помилуватися на сніг приїхали і з інших регіонів королівства

    На початку року на північному заході Саудівської Аравії поблизу міста Табук випав сніг, що є великою рідкістю для Аравійського півострова. Про це повідомляє видання The National News.

    У Табук попрямували туристи та місцеві жителі, щоб побачити унікальне для регіону явище. Місцеві жителі зустріли снігопад піснями та танцями. Помилуватися на сніг приїхали і з інших регіонів королівства.

    Проте сніг уже незабаром розтане. Найближчого тижня температура не опускатиметься нижче +15.

    Повідомляється, що через «екстремальні погодні умови» сили безпеки закрили дорогу, що веде в цей район після того, як тисячі мешканців та відвідувачів прибули, щоб помилуватися краєвидом.

    Влада закликала гостей та мешканців Табука виявляти пильність в умовах поганої видимості та ймовірності злив та грози, які триватимуть до понеділка, 3 січня.

    Очікується, що ще більше снігу випаде на горі Джебель-ель-Лоуз, а також у гірських районах Ель-Дахр та Алькан, при цьому очікується, що температура впаде нижче 0 °C.

    Тим часом, Національний центр метеорології Саудівської Аравії повідомив, що грози, що супроводжуються зливами та градом, очікуються у Мецці, Аль-Баху, Ер-Ріяді, Ель-Кассімі та інших районах королівства.

    Раніше повідомлялося, що на Новий рік у Єгипті почалася гроза, випали сніг та град. За словами туристів, що відпочивають там, дощ з блискавками можна було спостерігати 40 хвилин. Через негоду влада Єгипту закликала жителів країни триматися подалі від хитких конструкцій та дерев.

    Також у Єгипті троє людей загинули і ще 13 постраждали внаслідок пригод, спричинених негодою.

    Генеральне управління метеорології Єгипту очікує, що негода триватиме до понеділка, 3 січня. Громадянам порадили не стояти під деревами та рекламними щитами, триматися подалі від вуличних ліхтарів і під час дощу бути обережними на дорозі.

    За даними ЗМІ, погодна аномалія призвела до того, що деякі туристи наразі змушені шукати для себе теплі речі.

    Теги: Саудівська Аравія снігопад негода
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    Жителі Саудівської Аравії зустріли снігопад піснями та танцями (відео)