Жителі Саудівської Аравії зустріли снігопад піснями та танцями (відео)

На початку року на північному заході Саудівської Аравії поблизу міста Табук випав сніг, що є великою рідкістю для Аравійського півострова. Про це повідомляє видання The National News.

У Табук попрямували туристи та місцеві жителі, щоб побачити унікальне для регіону явище. Місцеві жителі зустріли снігопад піснями та танцями. Помилуватися на сніг приїхали і з інших регіонів королівства.

Проте сніг уже незабаром розтане. Найближчого тижня температура не опускатиметься нижче +15.

#Saudi Citizens participate in Al-Dhaha ( Special Dances) to celebrate the arrival of snow on Jabal Al-Lawz in the north of the Kingdom #تبوك_الان https://t.co/fndkAFq1Qy

Повідомляється, що через «екстремальні погодні умови» сили безпеки закрили дорогу, що веде в цей район після того, як тисячі мешканців та відвідувачів прибули, щоб помилуватися краєвидом.

Влада закликала гостей та мешканців Табука виявляти пильність в умовах поганої видимості та ймовірності злив та грози, які триватимуть до понеділка, 3 січня.

In #Tabuk, a spectacular snow sight wrapped the #Saudi Arabian mountain, Jabal Al-Lawz. A rare white scenery holds hope, inspiration, and optimism into the new year. Those who saw the snowfalls didn't miss the chance to capture the moment and share it all over social media. pic.twitter.com/qzsxhdprAw