Жителі Саудівської Аравії зустріли снігопад піснями та танцями (відео)

У Саудівській Аравії на Новий рік випав сніг

Помилуватися на сніг приїхали і з інших регіонів королівства

На початку року на північному заході Саудівської Аравії поблизу міста Табук випав сніг, що є великою рідкістю для Аравійського півострова. Про це повідомляє видання The National News.

У Табук попрямували туристи та місцеві жителі, щоб побачити унікальне для регіону явище. Місцеві жителі зустріли снігопад піснями та танцями. Помилуватися на сніг приїхали і з інших регіонів королівства.

Проте сніг уже незабаром розтане. Найближчого тижня температура не опускатиметься нижче +15.

#Saudi Citizens participate in Al-Dhaha ( Special Dances) to celebrate the arrival of snow on Jabal Al-Lawz in the north of the Kingdom #تبوك_الان https://t.co/fndkAFq1Qy — Abdullah AlGhobaishi عبدالله الغبيشي (@DRNorghlbi) January 1, 2022

Повідомляється, що через «екстремальні погодні умови» сили безпеки закрили дорогу, що веде в цей район після того, як тисячі мешканців та відвідувачів прибули, щоб помилуватися краєвидом.

#صور من تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك.#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/e4A7SWq0jw — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) January 1, 2022

Влада закликала гостей та мешканців Табука виявляти пильність в умовах поганої видимості та ймовірності злив та грози, які триватимуть до понеділка, 3 січня.

In #Tabuk, a spectacular snow sight wrapped the #Saudi Arabian mountain, Jabal Al-Lawz. A rare white scenery holds hope, inspiration, and optimism into the new year. Those who saw the snowfalls didn't miss the chance to capture the moment and share it all over social media. pic.twitter.com/qzsxhdprAw — CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) January 2, 2022

Очікується, що ще більше снігу випаде на горі Джебель-ель-Лоуз, а також у гірських районах Ель-Дахр та Алькан, при цьому очікується, що температура впаде нижче 0 °C.

Тим часом, Національний центр метеорології Саудівської Аравії повідомив, що грози, що супроводжуються зливами та градом, очікуються у Мецці, Аль-Баху, Ер-Ріяді, Ель-Кассімі та інших районах королівства.

Раніше повідомлялося, що на Новий рік у Єгипті почалася гроза, випали сніг та град. За словами туристів, що відпочивають там, дощ з блискавками можна було спостерігати 40 хвилин. Через негоду влада Єгипту закликала жителів країни триматися подалі від хитких конструкцій та дерев.

Також у Єгипті троє людей загинули і ще 13 постраждали внаслідок пригод, спричинених негодою.

Генеральне управління метеорології Єгипту очікує, що негода триватиме до понеділка, 3 січня. Громадянам порадили не стояти під деревами та рекламними щитами, триматися подалі від вуличних ліхтарів і під час дощу бути обережними на дорозі.

За даними ЗМІ, погодна аномалія призвела до того, що деякі туристи наразі змушені шукати для себе теплі речі.