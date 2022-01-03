Снігопад у Туреччині заблокував понад 260 доріг

У Туреччині через негоду транспортний колапс

У центральній частині Туреччини, у провінції Сівас, в результаті снігопадів перекрито 267 доріг. На заході країни через туман обмежено рух протоками. Про це повідомляє TRT Haber.

«Через снігопад у Сівасі перекрито для проїзду 267 сільських доріг. Бригади працюють на дорозі», – йдеться в повідомленні.

Для очищення доріг залучені 32 грейдери, 22 навантажувачі, 6 бульдозерів та інша техніка із 136 особовим складом.

Раніше повідомлялося, що на Новий рік у Єгипті почалася гроза, випали сніг та град. За словами туристів, що відпочивають там, дощ з блискавками можна було спостерігати 40 хвилин. Через негоду влада Єгипту закликала жителів країни триматися подалі від хитких конструкцій та дерев.

Також у Єгипті троє людей загинули і ще 13 постраждали внаслідок пригод, спричинених негодою.

На північному заході Саудівської Аравії поблизу міста Табук випав сніг, що є великою рідкістю для Аравійського півострова. У Табук попрямували туристи та місцеві жителі, щоб побачити унікальне для регіону явище. Місцеві жителі зустріли снігопад піснями та танцями.

Нагадаємо, Україну до Різдва очікують справжні погодні гойдалки, які запам'ятаються відлигою та різкими нічними морозами до -12 градусів.

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