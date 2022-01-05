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    За вікном майже весна: прогноз погоди на 5 січня

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    У середу в Україні на заході дощитиме, а на сході покажеться сонечко - За вікном майже весна: прогноз погоди на 5 січня
    У середу в Україні на заході дощитиме, а на сході покажеться сонечко
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Сьогодні прогнозують місцями до +13°C

    5 січня в Україні прогнозуються дощі, мокрий сніг, а на півдні температура підвищиться до +13°C. Про це інформує Укргідрометцентр.

    У західних областях дощитиме впродовж доби: нічна температура коливатиметься від +2°C до +4°C, а денна підвищиться до +10°C. У Чернівецькій області вдень прогнозується до +12°C.

    На півночі теж дощитиме, а в Чернігівській та Сумській областях очікується сніг з дощем. Денна температура коливатиметься від +4°C до +6°C.

    На сході країни вдень прогнозуються сніг та мокрий сніг. Температура від +2°C до +6°C.

    У центрі та на півдні опади вдень не прогнозуються: температура від +6°C до +10°C, у Херсонській області до +11°C, а найтепліше буде в Криму – до +13°C.

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    У Києві сьогодні вдень буде +6...+8, уночі похолоднішає до +2...+4. Дощитиме як у світлу пору доби, так і вночі.

    Нагадаємо, синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи.

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    Теги: прогноз погоди дощ
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    За вікном майже весна: прогноз погоди на 5 січня