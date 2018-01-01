На заводах і шахтах окупованого Донбасу тривають масові скорочення - ЗМІ

Шахта ім. А. Ф. Засядька станом на 2013 рік налічувала 7 548 працівників, на даний момент - 2 898 працівників

На тимчасово окупованій території Донецької області станом на лютий 2018 року спостерігається систематичне скорочення працівників на підприємствах, а також значна заборгованість по виплаті заробітної плати. Про це українським ЗМІ повідомило джерело в силових структурах, зазначивши, що про це йшлося на нараді в так званому «Мінекономрозвитку



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Донецьких шахтарів масово звільняють окупанти

Шахта ім. А. Ф. Засядька станом на 2013 рік налічувала 7 548 працівників, на даний момент - 2 898 працівників

На тимчасово окупованій території Донецької області станом на лютий 2018 року спостерігається систематичне скорочення працівників на підприємствах, а також значна заборгованість по виплаті заробітної плати.

Про це українським ЗМІ повідомило джерело в силових структурах, зазначивши, що про це йшлося на нараді в так званому «Мінекономрозвитку ДНР».

Зокрема, за даними співрозмовника агентства, на підприємстві ПАТ «Донецьккокс» станом на 2013 рік працювали 166 робітників, на даний момент - 74 працівники; ПАТ «Донецький електротехнічний завод» станом на 2013 рік – 472 робітників, на даний момент – 343 працівники; ПАТ «Стирол» станом на 2013 рік – близько 4 500 працівників, на даний момент – 576 працівників; ВАТ «Шахта Комсомолець Донбасу» станом на 2013 рік – 5 458 працівників, на даний момент – 4 555 працівників; Зуївська ТЕС станом на 2013 рік – 2 129 працівників, на даний момент – 1 259 працівників; ПАТ «Донецькобленерго» станом на 2013 рік – 7 032 працівники, на даний момент – 3 089 працівників.

Також джерело повідомляє, що шахта ім. А. Ф. Засядька станом на 2013 рік налічувала 7 548 працівників, на даний момент - 2 898 працівників; ВАТ «Харцизький трубний завод» станом на 2013 рік – 3 300 працівників, на даний момент – 1 428 працівників; регіональна філія «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» станом на 2013 рік – близько 70 тисяч працівників, на даний момент – 13 576 працівників.

Як зазначив співрозмовник агентства, ця статистика свідчить про «систематичне погіршення економічної ситуації на ТОТ Донецької області, збільшення кількості безробітних громадян на вказаній території, відтік кваліфікованих кадрів із підприємств «ДНР», що може свідчити про некомпетентність ватажків псевдореспубліки, а також керівництва «націоналізованих підприємств».

За його словами, загальновідомо, що стабільний кадровий склад є запорукою ефективної діяльності кожного підприємства, а надмірне скорочення кадрів може призвести до його зупинки, і припинення діяльності підприємств торкнеться великої кількості громадян.