На Житомирщині мати на тиждень лишила самих чотирьох доньок

Добре, що найстарша дитина така відповідальна

38-річна жінка на тиждень покинула дітей, врешті найстарша звернулася в поліцію, аби матір розшукали

У Новоград-Волинському на Житомирщині 38-річна жінка на тиждень покинула чотирьох дітей самих удома.

Поки гуляла й розважалася в сусідньому селі, про сестер 7, 10 та 14 років дбала 15-річна дівчина, розповіли в пресслужбі прокуратури області.

«Жінка залишила своїх доньок і пішла у сусіднє село до знайомих, у компанії яких відпочивала та пила. Увесь цей час – шість днів – доглядала та турбувалася за своїми меншими сестричками 15-річна донька. Однак дівчині необхідно було вже їхати на навчання. Тому вона й звернулася до поліції, щоб допомогли розшукати матір», – розповіли в прокуратурі.

Стосовно безвідповідальної матері за неналежне виконання батьківських обов'язків склали адміністративний протокол.

Виявляється, зо період із травня по липень, жінка неодноразово йшла «гуляти» та залишала малолітніх напризволяще. Тож служба в справах дітей вирішує питання про позбавлення жінки батьківських справ.

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