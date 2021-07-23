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    На Житомирщині мати на тиждень лишила самих чотирьох доньок

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    Добре, що найстарша дитина така відповідальна - На Житомирщині мати на тиждень лишила самих чотирьох доньок
    Добре, що найстарша дитина така відповідальна

    38-річна жінка на тиждень покинула дітей, врешті найстарша звернулася в поліцію, аби матір розшукали

    У Новоград-Волинському на Житомирщині 38-річна жінка на тиждень покинула чотирьох дітей самих удома.

    Поки гуляла й розважалася в сусідньому селі, про сестер 7, 10 та 14 років дбала 15-річна дівчина, розповіли в пресслужбі прокуратури області.

    «Жінка залишила своїх доньок і пішла у сусіднє село до знайомих, у компанії яких відпочивала та пила. Увесь цей час – шість днів – доглядала та турбувалася за своїми меншими сестричками 15-річна донька. Однак дівчині необхідно було вже їхати на навчання. Тому вона й звернулася до поліції, щоб допомогли розшукати матір», – розповіли в прокуратурі.

    Стосовно безвідповідальної матері за неналежне виконання батьківських обов'язків склали адміністративний протокол.

    Виявляється, зо період із травня по липень, жінка неодноразово йшла «гуляти» та залишала малолітніх напризволяще. Тож служба в справах дітей вирішує питання про позбавлення жінки батьківських справ.

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    Теги: діти Житомирщина село жінка
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    На Житомирщині мати на тиждень лишила самих чотирьох доньок