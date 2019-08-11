Супрун розвінчала міфи про «безхмарне» материнство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щастя материнства

Жінки, що народили зі значним втручанням та ризиком для життя, матимуть посттравматичний розлад

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про наслідки післяпологової депресії, що виникає у 13% породіль.

Про це вона написала у Facebook.

За словами в.о. міністра, 13% породіль мають депресію, 9% – тривожний розлад, а 3-5% – обсцесивно-компульсивний розлад. Жінки, що народили зі значним втручанням та ризиком для життя, ймовірно, матимуть посттравматичний розлад. До 12% батьків переживають вигорання.

«Реклама створює образ радісного і безхмарного батьківства, глянець стверджує, що материнство – це розкішні форми і гарне волосся, а батьки, які рік тому вимагали онуків, дивуються: «А що ж ви хотіли? Діти це важко». Важко – не те слово... Про це треба говорити, називати речі своїми іменами і вчитися керувати такими станами. Час усвідомлювати батьківство раціонально та співчутливо» – написала Супрун.

Вона вказує, що післяпологова депресія – це «не просто сум і втома після народження дитини».

«Це – тривала депресія, яка може ставати дедалі тяжчою, і ставити під загрозу догляд за дитиною, собою, сімейні стосунки, здоров’я і навіть життя. Цей психічний стан наразі називають довколопологовою депресією, оскільки починається вона переважно під час вагітності, а після пологів посилюється. Особливо ризикують жінки, що народжують вперше, матері підліткового віку та жінки із травматичними пологами», – пояснила очільниця МОЗ.

Супрун наголошує, що якщо ігнорувати довколопологову депресію, вона може закінчитися суїцидом, вбивством чи психозом.

Вона також перерахувала симптоми, що можуть свідчити про післяпологову депресію:

Постійний сум і пригнічений настрій.

Не тішать речі, що колись приносили радість. Після пологів рідко буває так, що час на себе чи хороша погода не тішать. Але якщо немає радості від довгоочікуваного часу на серіал, книжку, перебування на самоті – це дуже тривожний сигнал.

Порушення сну. Матері сплять мало, і виспатися особливо змоги немає. Тому важко сказати, чи є порушений сон – коли дитина спить, а мама не може – чи ні. Та матерям слід давати змогу виспатися. Це і відновить сили, і вкаже на можливий розлад, якщо заснути не вдається.

Брак сил та енергії. Брак сну через постійний догляд за дитиною, звісно, позбавляє сил. І знову ж таки – це ненормально, що жінка мало відпочиває і постійно зайнята. Тому молоді матері, як і всі люди, мають достатньо відпочивати.

Загальмованість чи надмірне збудження. Це нетипово для матерів, тож сповільнена мова чи суцільна метушня – погані знаки.

Почуття провини і нікчемності. Міжнародні огляди кажуть, що ці ознаки депресії рідко бувають у породіль, а як є – то це довколопологова депресія. Хоча в нашій культурі відчуття провини в матері розвивається завдяки суспільному та інформаційному впливу. І це, безумовно, слід змінити на підтримку і розуміння.

Суїцидальні думки. Вони дуже рідко супроводжують материнство, але часто – депресивний розлад. Тому якщо жінка з немовлям на руках думає, що «краще було би без неї», це дуже погано, і потрібна термінова допомога. Матері рідко кажуть про суїцидальні наміри, але якщо запитати прямо, зазвичай, зізнаються, свідчать джерела.

«Якщо є щонайменше 2 симптоми із 7 наведених, які тривають понад два тижні не зважаючи ні на що – скоріш за все йдеться про післяпологову депресію», – наголошує в.о. міністра.

Також в.о. міністра попередила, що лікар, який приймає менше 400 пологів на рік, небезпечний.

Держава більше не платитиме за лікування пацієнтів, які роблять призначення самі собі, – Супрун.