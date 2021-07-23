У Вінниці батьки приводять дітей на поліграф: перевіряють, чи вживають ті наркотики (фото)

Експерт-поліграфолог розповів, що найчастіше хочуть дізнатися його клієнти

У Вінниці кожного тижня батьки приводять підлітків, аби перевірити на детекторі брехні. Цікавляться, чи вживають ті наркотики.

А також із тим, чи вони стикалися із насиллям над дітьми. Про це розповів Олександр Сорочинський – експерт-поліграфолог із 15-річним стажем, пише Вінниця.info.

«За добровільної згоди дітей та їх батьків ми можемо проводити перевірку лише осіб, які вже досягли 14-річного віку. Найчастіше приводять тих, хто має 15-19 років. Але, бувають випадки, коли навіть і з 11-річними. Аби дізнатися, чи вживають їх чада наркотики. Звісно, у подібних випадках ми відмовляємо. Але, це констатація факту, що вже у такому віці дітей запідозрюють», – розповідає експерт.

За офіційною статистикою, нині середній вік знайомства дитини наркотиками – 12,5 років.

«Ще три роки тому спробувати наркотики молодь наважувалась у 19 років. І це були здебільшого хлопці. Але частіше до нас зараз приходять з дівчатами», – продовжує Олександр Сорочинський.

Аби вберегти дітей від наркоманії батьки й ведуть їх на перевірку поліграфом.

«Щоб на ранніх стадіях виявити, чи вживає наркотики ваша дитина, проводьте з нею бесіди, контролюйте її стан після прогулянок, подаруйте GPS годинник з контролем місцеперебування. У віці 12-16 років поведінка підлітків залежить від гормонів і думки його однолітків. З цього, не завжди добре виховання допомагає вберегти дітей від наркоманії», – зауважує Олександр Сорочинський.

Кожного тижня він також перевіряє на поліграфі, чи стикалась підлітки з дитячим насиллям з боку дорослих.

«Це насильство необов’язково сексуального характеру. Дітей можуть образити фізично, вдарити, спокушати, або залякувати. У таких випадках діти шукають підтримки. Тому бувають випадки, що й самі ініціюють батькам, щоб їх перевірили на детекторі брехні. Зауважу, у 40 відсотках перевірених, особливо серед дівчат – це їхні «фантазії». Але, більша частина, а це 60% – правда», – констатує експерт-поліграфолог.

Олександр Сорочинський також зауважує, перевіряти на поліграфі приводять також дорослих, яких запідозрили у родині на вживанні наркотиків, зловживанні алкоголем та залежності від азартних ігор.

Поліграф, або детектор брехні – різновид психофізіологічної апаратури та комплексна багатоканальна апаратна методика реєстрації змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред'явлення за спеціальною схемою певних психологічних стимулів. Аналіз інформації, отриманої від людини в процесі опитування за допомогою поліграфа, як стверджується, дає змогу одержувати необхідну орієнтувальну інформацію та виявляти ту, яку людина приховує.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральний директор ДК «Укроборонпрому» Юрій Гусєв заявив, що у концерні всіх керівників перевірятимуть на детекторі брехні.

Зазначається, що поліграф також будуть застосовувати, коли братимуть на роботу нових співробітників.

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