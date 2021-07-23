Батьки прикували семирічного хлопчика до батареї. Дитина викликала копів (фото)

Батьки, до яких додзвонились правоохоронці, пояснили свої дії тим, що хлопчик тікає з дому

«Мати з вітчимом прив’язали мене, закрили в будинку та пішли з дому», – розповів полісменам хлопчик

У Кривому Розі семирічного хлопчика прикували ланцюгом до батареї та залишили самого. Про інцидент повідомляє на патрульна поліція. Копи розповіли, що хлопчик сам викликав поліцію. Плачучи, хлопчик сказав, що його мати з вітчимом прив’язали та закрили в будинку, а самі пішли з дому.

Інспектори, які негайно прибули на вулицю Вітчизни, з подвір'я чули плач дитини, а у вікні побачили жахливу картину: хлопчик сидів на ліжку, прикутий ланцюгом до батареї. Інспектори вже були готові силою зайти до приміщення, проте із сусіднього подвір’я до поліцейських вийшла бабуся дитини та допомогла інспекторам зайти до приміщення. Хлопчика одразу звільнили.

Також дитина розповіла, що постійно потерпає від домашнього насилля, її б’ють і принижують, тому жити вдома вона не хоче.

Батьки, до яких додзвонились правоохоронці, пояснили свої дії тим, що хлопчик тікає з дому, от вони і пристебнули його, а самі пішли на роботу.

Зараз життю хлопця нічого не загрожує, а його подальшу долю вирішать відповідні служби, які викликали на місце події інспектори.

«Що до батьків -– на місце було викликано слідчо-оперативну групу для документування подій і надання подальшої кримінально-правової кваліфікації. Вкотре хочу наголосити, що про домашнє насилля не можна мовчати. Діти не повинні жити та виховуватися в умовах насильства в родині. Те, що відбувається за зачиненими дверима, може бути справою кожного. Тож, якщо ви стали свідком будь-якого насильства, не мовчіть, звертайтеся в поліцію», – закликає перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Відомо, що 31-річна жінка разом з 30-річним цивільним чоловіком проживає у будинку два роки. Сусіди стверджують, що хлопчик тікав щонайменше тричі до своєї бабусі. Під час спілкування з правоохоронцями хлопчик розповів, що вітчим постійно лупцює його, від побоїв його не може захистити навіть мама.

Зараз на чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Йому погрожує покарання у вигляді обмеження або позбавленням волі строком до п’яти років.