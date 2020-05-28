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    Суспільство

    На Житомирщині вчительку оштрафували за оголене фото у вайбер-групі

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    На Житомирщині вчительку оштрафували за оголене фото у вайбер-групі - На Житомирщині вчительку оштрафували за оголене фото у вайбер-групі
    На Житомирщині вчительку оштрафували за оголене фото у вайбер-групі

    Вчителька пояснила, що фото у групу «закинула» випадково

    У Попільнянському районі Житомирської області вчительку однієї з сільських шкіл оштрафували за оприлюднене у вайбер-групі фото в оголеному вигляді.

    Постанова Попільнянського районного суду щодо вказаної справи про адмінправопорушення (дрібне хуліганство) була оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень 22 травня.

    Жінка пояснила, що фото у групу «закинула» випадково.

    «09 квітня 2020 року о 00:00 годині Особа_1 вчинила дрібне хуліганство, а саме: виставила у спільну групу «вайбер» села Макарівка своє оголене фото. В судовому засіданні особа, що притягається до адміністративної відповідальності, винність в скоєному правопорушенні, передбаченому статтею 173 КУпАП, визнала та пояснила, що дане фото хотіла направити для своєї дочки з метою отримання консультації у лікаря, щодо проведення медичного втручання», – йдеться у матеріалах суду.

    Обставиною, що пом'якшує відповідальність вчительки, стало її щире розкаяння.

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    Суд постановив «визнати Особа_1 (…) винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого статтею 173КУпАП і накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривень 00 копійок (виділено редакцією)».

    суд Житомирщина жінка
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