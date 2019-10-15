На Житомирщині підліток підстрелив свого друга з гвинтівки



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Під час дитячих пустощів 15-річний підліток випадково поцілив 13-річному товаришеві в обличчя з пневматичної гвинтівки

У Житомирській області під час дитячих пустощів 15-річний підліток випадково поцілив 13-річному товаришеві в обличчя з пневматичної гвинтівки.

Про повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 13 жовтня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до реанімаційного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні 13-річного хлопця. Попередній діагноз — пневмострільне поранення лівого ока.

Під час першочергового встановлення усіх обставин поліцейські з'ясували, що у селі Кремне Лугинського району під час дитячих пустощів 15-річний підліток випадково поцілив 13-річному товаришеві в обличчя з пневматичної гвинтівки, що належить його дядькові.

У результаті потерпілий отримав тяжке поранення лівого ока. Медики провели хлопцеві оперативне втручання та надають необхідну допомогу.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Гвинтівку вилучено.

Проводяться інші заходи для встановлення усіх обставин події.

Нагадаємо, у Рівненській області під час надання медичної допомоги помер чоловік від вогнепального поранення.