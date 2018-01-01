У поліції розповіли, куди зникають люди в Україні

Є випадки, коли без пояснення люди ідуть з дому, кидають сім’ю, і більше не виходять на зв’язок, - розповіли в поліції

Упродовж минулого року в Україні зареєстровано близько 35 тисяч заяв про зникнення людей. Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, про це заявив начальник відділу розшуку Департаменту карного розшуку НПУ Роман Крилевич. «Всього у минулому році поліцейські зареєстрували близько 35 тисяч повідомлень про зникнення



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Є випадки, коли без пояснення люди ідуть з дому, кидають сім’ю, і більше не виходять на зв’язок, - розповіли в поліції

Упродовж минулого року в Україні зареєстровано близько 35 тисяч заяв про зникнення людей. Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, про це заявив начальник відділу розшуку Департаменту карного розшуку НПУ Роман Крилевич.

«Всього у минулому році поліцейські зареєстрували близько 35 тисяч повідомлень про зникнення людей. Це на 9 тисяч більше заяв, аніж у 2016 році. З числа безвісти зниклих жертвами злочинів у 2016 році стали 112 людей, а в 2017 — 86. З початку цього року поліцейські зареєстрували вже більше півтори тисячі заяв», — сказав Крилевич.

За його словами, за роки незалежності України із загального числа зниклих не вдалося розшукати близько п’яти тисяч людей. Але їхні дані залишаються в базі. Їх шукають навіть у тих випадках, якщо судом родичі домоглися визнання зниклого загиблим або безвісти відсутнім. Якщо хтось виїхав за межі країни, українські поліцейські звертаються до правоохоронних органів інших держав через канали Інтерполу.

«Є випадки, коли без пояснення ідуть з дому, кидають сім’ю, і більше не виходять на зв’язок. Наприклад, був випадок, коли у Запоріжжі зник чоловік. Залишилася дружина, діти. Ми шукали його кілька років, родичі не витримали, визнали по суду безвісти відсутнім, а він знайшовся. Жив увесь цей час у Києві», — розповів Крилевич.

Він зазначив, що трапляються ситуації, коли людину вбили його ж близькі, а потім заявили, що він нібито зник. Так, у Херсонській області до поліції звернулася жінка, яка заявила, що зник її чоловік. Поїхав на заробітки до Києва і більше не виходив на зв’язок. А під час пошуків поліцейські з’ясували, що вона його вбила і заховала тіло у підвалі їхнього будинку.

Окрема увага розшуку дітей. За словами Крилевича, як правило, статистику поповнюють підлітки, що тікають від батьків.

«Ще одна найбільш складна категорія — це люди, які з різних причин втратили пам’ять. У медзакладах по всій країні знаходиться 64 таких людини. І поки ані курси лікування, ані наші заходи не можуть сприяти тому, щоб встановити, хто це такі», — зазначив Крилевич.