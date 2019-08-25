У Дніпрі діти підпалили 8-річного хлопчика, він у реанімації
На дитячому майданчику в Дніпрі діти облили бензином 8-річного Кирила Яцуна та підпалили
Вже за тиждень хлопчик мав йти до третього класу
На дитячому майданчику в Дніпрі діти облили бензином 8-річного Кирила Яцуна та підпалили. Зараз потерпілий перебуває у реанімації.
У дитини обпечено 35% тіла: постраждали голова, плече, стегна і ноги, повідомила у Facebook волонтерка Олександра Сова-Тимощенкова.
Вже за тиждень хлопчик мав йти до третього класу. Тепер у нього попереду низка операцій та реабілітація. Кирило – єдиний син у матері, батько помер.
Місцеві волонтери закликають не бути байдужими та оголосили збір коштів. А от причину такого вчинку неповнолітніми й хто за це відповідатиме, тепер з'ясовуватимуть правоохоронці.