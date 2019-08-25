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    У Дніпрі діти підпалили 8-річного хлопчика, він у реанімації

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    На дитячому майданчику в Дніпрі діти облили бензином 8-річного Кирила Яцуна та підпалили - У Дніпрі діти підпалили 8-річного хлопчика, він у реанімації
    На дитячому майданчику в Дніпрі діти облили бензином 8-річного Кирила Яцуна та підпалили

    Вже за тиждень хлопчик мав йти до третього класу

    На дитячому майданчику в Дніпрі діти облили бензином 8-річного Кирила Яцуна та підпалили. Зараз потерпілий перебуває у реанімації.

    У дитини обпечено 35% тіла: постраждали голова, плече, стегна і ноги, повідомила у Facebook волонтерка Олександра Сова-Тимощенкова.

    Вже за тиждень хлопчик мав йти до третього класу. Тепер у нього попереду низка операцій та реабілітація. Кирило – єдиний син у матері, батько помер.

    Місцеві волонтери закликають не бути байдужими та оголосили збір коштів. А от причину такого вчинку неповнолітніми й хто за це відповідатиме, тепер з'ясовуватимуть правоохоронці.

    кримінал
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