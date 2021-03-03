Наближена до нардепа від ОПЗЖ фірма за 1,5 млрд грн полатає дороги Кіровоградщини

Бізнес пошуковий ресурс Youcontrol пов’язує переможця тендера з групою родини Віталія та Ольги Борт.

Усі гроші підрядна організація має використати до кінця поточного року

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області за результатами тендера 26 лютого уклала договір з ТОВ «ДС Пром Груп» на поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення Кіровоградщини загальною вартістю 1,54 млрд грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro.

Поточний ремонт стосуватиметься 2 тис. км доріг області (більше про перелік автошляхів див. у доданому документі).

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Усі гроші підрядна організація має використати до кінця поточного року.

Конкуренцію на торгах склали ще дві компанії: вінницьке «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» (пропозиція – 1,58 млрд грн) і одеська «Будівельна фірма Паритетбудінвест» (1,55 млрд грн).

ТОВ «ДС Пром Груп» заснований у травні 2015 року в Броварах Київської області. Засновником та директором ТОВ вказаний мешканець міста Конотоп Сумської області Дмитро Мусієнко. До 2016 р. засновником компанії був Дмитро Олексійович Притула. Людина з таким ПІБ був помічником нардепа від Партії регіонів Віталія Борта (Донецьк).

Крім того, до січня 2017 р. засновником «ДС Пром груп» також значилося АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ю.Ді.Джи», засновником якого була дружина депутата Ольга Борт.

В минулому році компанія отримала тендерів на 1,48 млрд грн.

Наразі Віталій Борт є діючим народним депутатом від «Опозиційної платформи – За життя». До обрання працював заступником директора з економіки ТОВ «ДС Пром Груп».

Бізнес пошуковий ресурс Youcontrol пов’язує ТОВ «ДС Пром Груп» з групою родини Віталія та Ольги Борт.

Як повідомляв «Главком», наприкінці лютого ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» виграло тендер на 1,11 млрд грн на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-12 Стрий – Тернопіль-Кропивницький-Знамянка.