«Укрзалізниця» назвала вартість модернізації приміського сполучення для Києва, Харкова та Дніпра

В своєму масштабному проєкті залізничники розраховують на державне фінансування

Приблизно 10 млрд гривень буде коштувати реалізація проєкту City Express, спрямованого на на покращення залізничного сполучення між Києвом та передмістями. Про це повідомив в інтерв’ю Liga.net директор філії «Пасажирська компанія» Укрзалізниці Олександр Перцовський.

За його словами, цьогоріч найреалістичніше – відремонтувати вже наявні потяги. Зробити капітальний ремонт одного електропотягу коштує приблизно 50-60 мільйонів гривень. Таким чином виходить базова електричка, але вже комфортна: з кондиціонерами, новими туалетами, освітленням, зручними сидіннями тощо.

«City Express у Києві – це десь дев’ять потягів. Приблизно половину з цих експресів спрямуємо на міста-сателіти столиці. Якщо знайдемо ще додатковий ресурс, то, можливо, відновимо ще два-п’ять потягів», – зазначає Перцовський.

Проєкт City Express планується впровадити в агломераціях Києва, Дніпра і Харкова. Фото: «Укрзалізниця»

За проєктом, City Express в Україні – йдеться про агломерації Києва, Дніпра і Харкова – складатиметься з 40 електричок: 20 модернізованих і 20 нових. Один склад нового електропотягу коштує 9-11 мільйонів євро. Тобто на закупівлі потрібно ще близько 200 мільйонів євро, – в той час як джерела фінансування поки що лишаються під питанням.

На будівництво залізничної інфраструктури, такої як пересадкові вузли та створення безбар’єрного середовища, потрібно 2,5 мільярда гривень.

«У київському проєкті задіяно 50-52 станції різного типу… Пересадкові вузли, скажімо, на Либідській, потрібно зробити пов’язаними з системою міського транспорту», – коментує посадовець.

Інфраструктура для самих поїздів (депо) теж обійдеться у 2-3 мільярди гривень. Ще «сотні мільйонів» можуть піти на розвиток сигнальної інфраструктури та IT-інструменти, такі як єдиний квиток.

«Люди у міському русі зазвичай орієнтуються не на розклад, а розраховують, що кожні 10-15 хвилин буде потяг. Для того, щоб так було, потрібно модернізувати сигнальну інфраструктуру, а також вийти на цільові інтервали руху та швидкість», – зауважує Перцовський.

Щодо термінів, то, за словами Перцовського, проєкт можна реалізувати за три-чотири роки.

Схема приміського сполучення в Києві та області. Фото: «Укрзалізниця»

Проєкт Kyiv City Express в Укрзалізниці розглядають ще з 2019 року. Йдеться про модернізацію й налагодження сполучення між Києвом і містами-супутниками за прикладом німецької S-Bahn. У цей проєкт планували інтегрувати київську міську електричку, яка зараз перебуває на балансі «Київпастрансу».

У лютому «Укрзалізниця» знову заговорила про City Express – стосовно трьох українських міст. Водночас у компанії зазначають, що своїми силами не зможуть профінансувати проєкт. Перцовський наголошує, що структура доходу будь-якої європейської залізниці зазвичай виглядає так: 50-60% – дохід від продажу квитків, а решта дофінансовується державою. Тому він сподівається, що «Укрзалізниця» запровадить нову модель організації пасажирських перевезень на умовах дофінансування з державного та місцевого бюджетів.