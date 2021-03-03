«Велике будівництво» Зеленського. Турки «виграли» ще 1 млрд грн

Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка має бути завершено до кінця 2021 року

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області 26 лютого підписала договір з ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-12 Стрий – Тернопіль-Кропивницький-Знамянка (через Вінницю, на ділянці км 97+428 - км 145+133).

Загальна вартість договору становить 1,11 млрд грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Згідно з умовами договору, підрядник повинен провести підготовчі роботи, відремонтувати сім мостів, покласти асфальт, облаштувати автобусні зупинки та острівці безпеки, а також здійснити інші будівельні роботи.

Договір діє до кінця грудня 2021 року.

Замовник оголосив дорожній тендер ще 30 вересня 2020 року. Через місяць «Онур Конструкціон Інтернешнл» написав скаргу до Антимонопольного комітету (АМКУ). У ній він вважав, що Служба автомобільних доріг у Тернопільській області у тендерній документації прописала дискримінаційні вимоги. Проте постійно діюча адміністративна колегія АМКУ відмовила у задоволенні цієї скарги.

Сам аукціон відбувся 5 лютого за участю двох учасників: ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (стартова ціна – 1,12 млрд грн) і ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» (1,13 млрд грн). У підсумку фірма-переможець скинула 5,73 млн грн.

Засновниками столичної компанії «Онур Конструкціон Інтернешнл» є громадяни Туреччини Онур та Іхсан Четінджевіз, а також львів’янин Олег Фаріон, двоюрідний брат дружини Емре Караахметоглу, топ-менеджера «Онуру». Керівником «Онур Конструкціон Інтернешнл» з 2007 року є Їлдиз Бірол.

У 2020 році «Онур Конструкціон Інтернешнл» отримав тендерів на 14,31 млрд. грн.

Нагадаємо, що на початку листопада 2020-го генпрокурорка Ірина Венедіктова була змушена реагувати на численні викриття журналістів-розслідувачів та небайдужих громадян, які сигналізували про корупцію у дорожній галузі. Станом на середину січня 2021 року місцеві прокуратури відкрили ряд справ за фактами крадіжок бюджетних грошей під час ремонту доріг.

Загалом, держбюджет-2021 передбачив 81,3 млрд грн на розвиток дорожньої інфраструктури (у 2020 році було виділено 100 млрд грн). З них 66,4 млрд грн будуть профінансовані за рахунок коштів дорожнього фонду. У тому числі: 31 млрд грн – на розвиток і утримання автодоріг державного значення; 18,1 млрд грн – будівництво, реконструкцію та утримання автодоріг місцевого значення (субвенція); 14,8 млрд грн –виконання боргових зобов’язання за запозиченнями під державні гарантії на розвиток мережі автодоріг; 2,5 млрд грн – забезпечення безпеки дорожнього руху.