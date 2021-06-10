НАБУ обшукує лікарні «Укрзалізниці»

Слідчі дії тривають з адміністративних приміщеннях, на лікування пацієнтів це не впливає

Правоохоронці розслідують заволодіння 60 млн гривень

Детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуками в лікарні «Укрзалізниці», повідомляє пресслужба перевізника.

Уточнюється, що слідчим надали доступ до всіх приміщень, передбачених ухвалою суду для проведення обшуків.

«Посадові особи філій Центру охорони здоров'я АТ «Укрзалізниця» підозрюються в спробі закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами у вересні-грудні 2020 року. У той час зазначені закупівлі були припинені департаментом категорійного управління і службами безпеки АТ «Укрзалізниця». Матеріали про можливе порушення були передані правоохоронцям», – йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що обшуки проводять у медзакладах Києва та інших містах.

Слідчі дії тривають з адміністративних приміщеннях, на лікування пацієнтів це не впливає.

Правоохоронці розслідують заволодіння 60 млн гривень. Ці гроші Національна служба здоров’я виділила лікарням «Укрзалізниці». Однак, за даними слідства, заклади не лікували хворих із Covid-19.

Нагадаємо, що у квітні СБУ заблокувала схему розкрадання дизпалива в «Укрзалізниці» на десятки млн збитків. Оперативники СБУ встановили, що схема з розкрадання дизельного пального існувала у більшості структурних підрозділів компанії протягом тривалого часу. За висновками фахівців, збитки від цього механізму можуть сягати десятків мільйонів гривень.

Експерт вважає, що витрати на неефективну Наглядову раду «Укрзалізниці» дискредитують ідею корпоративного управління.

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